Женщину насмерть сбили в Алматы: водитель утверждает, что она лежала на дороге

Фото с места ДТП: zakon.kz

В Алматы насмерть сбили женщину напротив рынка "Алтын Орда". Водитель авто, совершившего наезд, утверждает, что не заметил ее, потому что она лежала на проезжей части, передает Zakon.kz.

По данным издания, смертельный наезд был совершен на Ташкентском тракте при движении в сторону Алматинской области.

Пешеход погибла на месте ДТП от полученных травм.

Как рассказал водитель Subaru, он ехал по среднему ряду. Под строящимся надземным пешеходным переходом в левом ряду стоял внедорожник.

Проезжая мимо, водитель Subaru, по его словам, почувствовал, как что-то переехал - на дороге лежала женщина.

После наезда внедорожник, который стоял в левом ряду, сразу же уехал, заявил водитель.

Обстоятельства и причины смертельного ДТП выясняют полицейские и криминалисты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965413-zhenschinu-nasmert-sbili-v-almaty-voditel-utverzhdaet-chto-ona-lezhala-na-doroge/