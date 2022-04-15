Водитель скрылся с места смертельной аварии в Алматинской области

Иллюстративное фото: ДП Жамбылской области

Смертельная авария произошла накануне на трассе “Алматы-Коргас” в Алматинской области. Водитель внедорожника скрылся с места ДТП, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, 14 апреля на участке дороги был сбит 47-летний пешеход. Он погиб на месте.

Одним из участников ДТП оказался водитель Mercedes, который, пытаясь уйти от наезда на человека, свернул на обочину и допустил опрокидывание авто. Люди, находившиеся в салоне легковушки, получили легкие травмы.

Кроме того, как сообщили в полиции региона, было установлено, что еще одним участником ДТП был водитель Toyota Land Cruiser. Он скрылся с места аварии.

По информации правоохранителей, именно под колеса японского внедорожника и попал пешеход.

В ДП предполагают, что Mercedes и Toyota двигались в попутном направлении параллельно друг к другу. Пешеход внезапно оказался на проезжей части. Водитель Mercedes ушел от столкновения, а водитель Toyota не смог. После наезда на пешехода он скрылся с места аварии.

В течение нескольких часов водитель был установлен и допрошен. Им оказался 36-летний житель Алматы, в отношении которого начато расследование по двум статьям УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1965312-voditel-vnedorozhnika-skrylsya-s-mesta-smertelnoy-avarii-v-almatinskoy-oblasti/