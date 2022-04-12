Мужчину сбили насмерть на неосвещенном участке улицы в Алматы

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Смертельный наезд был совершен минувшей ночью в Медеуском районе Алматы - автомобиль насмерть сбил мужчину, резко выбежавшего на дорогу на неосвещенном участке.

О произошедшем сообщает Sputnik Казахстан.

По данным издания, водитель Toyota Corolla двигался по улице Бухтарминской, когда в неположенном месте на дорогу резко выбежал мужчина. Водитель пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.

От удара пешехода отбросило на несколько метров. Он погиб на месте ДТП до приезда медиков.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Отмечается, что участок дороги, где был совершен наезд, не освещен.

Документов, удостоверяющих личность, при погибшем не было, отмечает издание.

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Накануне сообщалось, что в Алматы насмерть сбили женщину, переходившую дорогу в неположенном месте. От удара ее отбросило на несколько десятков метров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964559-muzhchinu-sbili-nasmert-na-neosveschennom-uchastke-ulitsy-v-almaty/