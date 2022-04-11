Водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Караганде

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9 апреля около 22.00 часов в полицию Караганды поступило сообщение о том, что возле одного из кафе случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля насмерть сбил пешехода и скрылся, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что неизвестный водитель не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 44-летнего пешехода, который скончался от полученных травм.

Сам виновник аварии скрылся в места происшествия. Однако был задержан по "горячим следам". Оказалось, что за рулем машины был 20-летний парень. Он дал признательные показания.

Также стало известно, что у молодого человека нет водительского удостоверения.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 части 3 "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека" и статье 347 "Оставление места ДТП" УК РК. Проводится расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964473-voditel-nasmert-sbil-peshehoda-i-skrylsya-s-mesta-dtp-v-karagande/