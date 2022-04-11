Подключили к ИВЛ: сбитый на "зебре" в Актау мальчик впал в кому
Медики рассказали о состоянии 12-летнего мальчика, которого вчера, 10 апреля, сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Актау - подросток впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.
Как сообщили изданию Lada.kz в детской больнице, у ребенка диагностировали тяжелую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа. Зафиксирована также острая эпидуральная гематома правого полушария, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени.
У пострадавшего развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Кроме того, он получил травматический шок и постгеморрагическую анемию тяжелой степени.
Мальчика уже прооперировали - ему сделали трепанацию черепа и удалили эпидуральную гематому.
Сейчас пострадавший находится в состоянии комы первой степени. Его подключили к аппарату ИВЛ.
Напомним, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбило авто Toyota Camry.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964361-podklyuchili-k-ivl-sbityy-na-zebre-v-aktau-malchik-vpal-v-komu/