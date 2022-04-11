Подключили к ИВЛ: сбитый на "зебре" в Актау мальчик впал в кому

Иллюстративное фото: Zhang Yazi/China News Service/Getty Images

Медики рассказали о состоянии 12-летнего мальчика, которого вчера, 10 апреля, сбили на нерегулируемом пешеходном переходе в Актау - подросток впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.

Как сообщили изданию Lada.kz в детской больнице, у ребенка диагностировали тяжелую открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом височной кости с переходом на основание черепа. Зафиксирована также острая эпидуральная гематома правого полушария, ушиб и отек головного мозга тяжелой степени.

У пострадавшего развилось массивное субарахноидальное кровоизлияние и пневмоцефалия. Кроме того, он получил травматический шок и постгеморрагическую анемию тяжелой степени.

Мальчика уже прооперировали - ему сделали трепанацию черепа и удалили эпидуральную гематому.

Сейчас пострадавший находится в состоянии комы первой степени. Его подключили к аппарату ИВЛ.

Напомним, подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбило авто Toyota Camry.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964361-podklyuchili-k-ivl-sbityy-na-zebre-v-aktau-malchik-vpal-v-komu/