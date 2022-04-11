Подростка сбили на "зебре" в Актау (видео)
12-летний подросток попал под колеса авто в Актау - мальчик перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка увезли в больницу с места ДТП.
По данным издания Lada.kz, ДТП произошло вчера, 10 апреля, во второй половине дня в 17 микрорайоне напротив ЖК Green Park.
Сообщается, что подросток переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Не затормозивший на "зебре" водитель Toyota Camry сбил его.
Ребенка увезли в детскую больницу. О его состоянии не сообщается.
Полиция начала досудебное расследование по данному факту.
Между тем очевидцы поделились кадрами с места ДТП.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964350-podrostka-sbili-na-zebre-v-aktau-video/