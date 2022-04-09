Ребенок погиб в результате аварии в центре Алматы. Его мать – в тяжелом состоянии

Место аварии. Фото: Sputnik / Стрингер

В центре Алматы произошла массовая дорожная авария, в результате которой погиб ребенок. Его мать госпитализировали в больницу – по информации СМИ, женщину увезли в тяжелом состоянии.

Массовое ДТП произошло вечером 9 апреля на проспекте Гагарина между улицами Левитана и Ескараева, сообщает Sputnik Казахстан.

Как рассказали очевидцы изданию, девушка-водитель, управлявшая Hyundai Tucson, двигалась по Гагарина на север. Подъехав к перекрестку, она начала поворачивать налево, чтобы заехать на стоянку перед крупным торговым центром. В этот момент в нее на большой скорости врезалась Hyundai Elantra, ехавшая по Гагарина в южном направлении.

От сильного удара машины откинуло в разные стороны. Продолжая движение по инерции, Elantra вылетела на тротуар, где сбила двух пешеходов – мать и ребенка.

Продолжая движение, автомобиль выехал на "встречку", где, по информации издания, столкнулся с автобусом 31-го маршрута, подъезжавшим к перекрестку, а затем – с автомашиной Chevrolet Tracker. И только после этого машина остановилась.

Место аварии. Фото: Sputnik / Стрингер

В результате ДТП ребенок, которого сбила иномарка, погиб на месте происшествия до приезда медиков. Его мать, в крайне тяжелом состоянии, госпитализировали в ближайшее медучреждение. Остальные участники ДТП, как пишет издание, серьезно не пострадали.

На место аварии прибыли дознаватели и эксперты-криминалисты. Они изъяли видео с камер уличного наблюдения, а также с видеорегистратора автобуса.

Именно благодаря им, как подчеркивает агентство, полицейские надеются восстановить детали аварии и выяснить, кто стал ее виновником.

Поврежденный в результате аварии автомобиль. Фото: Sputnik / Стрингер

Место аварии. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1964296-rebenok-pogib-v-rezultate-avarii-v-tsentre-almaty-ego-mat-v-tyazhelom-sostoyanii/