Lexus "влетел" в пиццерию в Костанае: три человека пострадали

Фото с места ДТП: instagram.com/kstnews.kz

Автомобиль Lexus на высокой скорости врезался в пиццерию, расположенную на одной из остановок Костаная. В результате ДТП пострадали водитель авто и два работника заведения, сообщает издание "Костанайские новости".

Как пишет издание, ссылаясь на информацию полиции региона, ДТП произошло 6 апреля на автобусной остановке "Второй подъем".

За рулем авто находился 32-летний мужчина.

По данным правоохранителей, в результате ДТП пострадали сам водитель и два работника кафе. Состояние всех пострадавших оценивается как стабильное.

Полиция начала досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

"Проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы, остальная информация в интересах следствия не разглашается", - цитирует издание правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области в результате ДТП погибли 12-летняя девочка и двое взрослых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963847-lexus-vletel-v-pitstseriyu-v-kostanae-tri-cheloveka-postradali/