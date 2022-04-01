Lexus сбил 6-летнего мальчика в Акмолинской области

Фото: polisia.kz

30 марта в Есильском районе Акмолинской области водитель Lexus сбил 6-летнего мальчика. С места происшествия ребенка доставили в медицинское учреждение, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

30 марта в 16.30 часов в отдел полиции Есильского района поступило телефонное сообщение от фельдшера местной больницы о том, что в Есиле по улице Мичурина случилось дорожно-транспортное происшествие.

Предварительно установлено, что 20-летний житель города, совершая маневр заднего хода, наехал на 6-летнего ребенка.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

С места аварии пострадавший мальчик был доставлен в больницу. Водитель трезв. Автомобиль поместили на штрафстоянку.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1963077-lexus-sbil-6-letnego-malchika-v-akmolinskoy-oblasti/