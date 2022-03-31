56-летнюю женщину насмерть сбили в Павлодарской области

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В Павлодарской области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. По данным полиции, водитель скрылся с места преступления, сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

ДТП произошло во вторник, 29 марта, в 21:00 в селе Актогай Павлодарской области. Как сообщили полицейские, 55-летний водитель автомашины "ВАЗ-2114" совершил наезд на 56-летнюю сельчанку.

Сообщается, что в результате ДТП женщина получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.

"Водитель скрылся с места ДТП. Для задержания водителя был введен план "Перехват". Мужчина был задержан в одном из домов села. Автомашина водворена на штрафную стоянку", – сообщил первый замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

Также в полиции отметили, что, согласно результатам экспертизы, водитель был трезв.

Сейчас по факту произошедшего проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами" и статье 347 УК РК "Оставление места ДТП".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1962959-56-letnyuyu-zhenschinu-nasmert-sbili-v-pavlodarskoy-oblasti/