Три человека погибли и семеро пострадали в результате ДТП в Шымкенте
Поздней ночью 20 марта в Абайском районе Шымкента произошла крупная автоавария, в результате которой погибли три человека, передает Otyrar.kz.
Сообщается, что ДТП произошло на пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы. Всего столкнулись три автомашины марок Hyundai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа.
Удар оказался настолько сильным, что нескольких участников ДТП выбросило прямо из машин на асфальт.
Трое из получивших повреждения скончались на месте. Для помощи остальным пришлось привлечь 5 машин скорой помощи.
В итоге семерых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них пятеро взрослых и двое детей. ⠀
Отмечается, что к месту ДТП вовремя прибыли пожарные, которые смогли предотвратить возгорание машин из-за утечки топлива. К моменту их приезда уже загорелась Toyota.
Все обстоятельства случившегося выясняются.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961753-tri-cheloveka-pogibli-i-semero-postradali-v-rezultate-dtp-v-shymkente/