Три человека погибли и семеро пострадали в результате ДТП в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Поздней ночью 20 марта в Абайском районе Шымкента произошла крупная автоавария, в результате которой погибли три человека, передает Otyrar.kz.

Сообщается, что ДТП произошло на пересечении улицы Аль-Фараби и Алматинской трассы. Всего столкнулись три автомашины марок Hyu­ndai Starex, Toyota и Daewoo Gentrа.

Удар оказался настолько сильным, что не­скольких участников ДТП выбр­осило прямо из машин на ас­фальт.

Трое из получивших повреждения скончались на месте. Для помощи остальным пришлось привлечь 5 машин скорой помощи.

В итоге семерых пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Среди них пятеро взрослых и двое детей. ⠀

Отмечается, что к месту ДТП во­время прибыли пожарные, которые смогли предотвра­тить возгорание машин из-за утечки топлива. К моменту их приезда уже за­горелась Toyota.

Все обст­оятельства случившег­ося выясняются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961753-tri-cheloveka-pogibli-i-semero-postradali-v-rezultate-dtp-v-shymkente/