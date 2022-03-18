В США в ДТП с 13-летним водителем погибли девять человек. Фото: кадр из видео

В американском штате Техас 13-летний подросток находился за рулем машины, которая столкнулась с микроавтобусом. В результате ДТП погибли девять человек, передает NBC.

Как сообщил заместитель председателя Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США Брюс Ландсберг, в микроавтобусе находилась команда по гольфу Университета Юго-Запада и тренер. В аварии выжили только два члена команды, их госпитализировали в больницу.

По словам Ландсберга, ДТП произошло на высокой скорости. По предварительным данным, у микроавтобуса лопнуло переднее левое колесо перед столкновением. Ведомство ведет расследование.

Отмечается, что подросток находился в машине вместе со взрослым мужчиной.

В аварии погибли шестеро спортсменов, их тренер, а также сам 13-летний водитель и его пассажир.

Ландсберга добавил, что департамент общественной безопасности Техаса определил, что за рулем находился ребенок, основываясь на останках на водительском сиденье после пожара.

В декабре прошлого года в американском штате Техас 14-летний парень убил трех подростков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1961375-v-ssha-v-dtp-s-13-letnim-voditelem-pogibli-devyat-chelovek/