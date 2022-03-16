Два человека пострадали в ДТП с грузовиком на трассе Актау-Жанаозен (видео)

Фото с места ДТП: Lada.kz

На 33-м километре трассы Актау-Жанаозен столкнулись кроссовер и грузовой автомобиль. Пострадали два человека.

Авария произошла в минувший вторник, 15 марта, пишет "Лада" со ссылкой на пресс-службу ДП Мангистауской области.

Стражи порядка сообщили, что автомобиль Mitsubishi Pajero направлялся в сторону Актау. Водитель кроссовера, по их словам, не соблюдал дистанцию. В результате произошло столкновение с грузовиком марки Shachman.

В ДТП пострадали двое, их доставили в больницу. Одного из пострадавших после оказания необходимой помощи отпустили домой.

Ведется расследование произошедшей аварии, добавили в полиции.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960919-dva-cheloveka-postradali-v-dtp-s-gruzovikom-na-trasse-aktau-zhanaozen-video/