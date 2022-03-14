Нарушитель уезжал от полиции задним ходом и попал на видео в Актау

Фото: lada.kz

Необычная погоня произошла в Актау: нарушитель пытался скрыться от полицейских задним ходом. Видео произошедшего удалось запечатлеть очевидцам.

Погоня произошла возле жилого комплекса "Дукат" в 17 микрорайоне города Актау, передает Lada.kz.

На видео, снятом очевидцами, заметно, как водитель автомобиля Lada Priora, двигаясь по своей полосе, едет по дороге задним ходом. На небольшом расстоянии за ним следовала машина патрульной полиции, едущая по той же полосе дороги.

Позже стало ясно, что нарушитель ПДД наехал задней частью машины на столб. Точных причин столкновения пока не известно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960487-narushitel-uezzhal-ot-politsii-zadnim-hodom-i-popal-na-video-v-aktau/