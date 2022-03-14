Фура опрокинулась в пригороде Актау: пострадал водитель

Фото с места ДТП: lada.kz

В пригороде Актау произошло ДТП с большегрузом. В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщает Lada.kz, ДТП произошло 13 марта во второй половине дня. По информации полиции, водитель грузового автотранспорта Mercedes при выполнении маневра не вошел в поворот, в результате чего машина с прицепом опрокинулась.

Водитель фуры был госпитализирован с места ДТП, но после оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение.

В полиции отметили, что на водителя составлен административный протокол за нарушение ПДД, повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб.

Санкции статьи предусматривают штраф в размере 20 МРП (61,2 тыс. тенге) или лишение водительских прав на срок до 6 месяцев.

Между тем очевидцы рассказали изданию, что на фуре были установлены иностранные государственные номерные знаки. Судя по табличкам на машине, она принадлежит турецкому государству.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960486-fura-oprokinulas-v-prigorode-aktau-postradal-voditel/