Полицейский насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП в Кызылординской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

7 марта около 19 часов вечера в селе Жанакорган Кызылординской области был совершен смертельный наезд на пешехода неизвестным водителем, который скрылся с места происшествия.​ Позже выяснилось, что за рулем автомобиля был полицейский, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

В ведомстве отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по статьям 345 (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека) и 347 (Оставление места ДТП) УК РК.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении смертельной аварии.​

"Установлено, что подозреваемый является сотрудником полиции, он водворен в изолятор временного содержания, следственные действия продолжаются", - сообщили в ДП Кызылординской области.

В ведомстве добавили, что сотрудник уволен из правоохранительных органов. Также в отношении руководства районного отдела полиции проведена служебная проверка. В результате ряд начальников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1960242-politseyskiy-nasmert-sbil-cheloveka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-v-kyzylordinskoy-oblasti/