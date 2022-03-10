Двоих человек зажало в салоне автомобиля после столкновения с автобусом в Алматы

ДТП в Алматы на улице Саина. Фото: Sputnik / Стрингер

В Алматы произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в поврежденном автомобиле.

ДТП в Алматы произошло в Ауэзовском районе города, пишет издание Sputnik Казахстан. Автомобиль марки DAEWOO Nexia и городской автобус ехали по улице Саина в южном направлении.

Сообщается, что легковой автомобиль врезался в заднюю часть пустого автобуса, а затем ударился о железный отбойник. Причины происшествия пока не называются.

В результате аварии, DAEWOO Nexia оказалась сильно повреждена. В искореженном автомобиле оказались зажаты водитель и пассажир. Как сообщают журналисты, еще до приезда спасателей им помогли выбраться очевидцы произошедшего.

Пострадавшие, по данным издания, были госпитализированы. Сейчас полицейскими устанавливаются причины ДТП и другие детали.

ДТП в Алматы на улице Саина. Фото: Sputnik / Стрингер

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959970-dvoih-chelovek-zazhalo-v-salone-avtomobilya-posle-stolknoveniya-s-avtobusom-v-almaty/