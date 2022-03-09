Автобус насмерть сбил пешехода в Алматы
Смертельное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Алматы - автобус насмерть сбил мужчину, передает Zakon.kz.
По данным издания, ДТП произошло по улице Авангардный переулок.
Сообщается, что смертельный наезд был совершен на пешеходном переходе. Под колесами автобуса погиб 42-летний мужчина.
Отмечается, что от силы удара пешехода отбросило более чем на 10 метров. От полученных травм он скончался на месте.
Издание пишет, что полиция уже разбирается в обстоятельствах инцидента.
Ранее сообщалось, что в Алматы руководителей двух автопарков наказали из-за водителей автобусов, которые нарушают ПДД и создают аварийные ситуации.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959767-avtobus-nasmert-sbil-peshehoda-v-almaty-foto/