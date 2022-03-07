Водителя и пассажира зажало в машине в результате ДТП в Усть-Каменогорске

Спасатели вытаскивают людей из машины после ДТП: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске в результате ДТП в салоне автомобиля оказались зажаты двое человек, сообщает пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области на своей официальной странице в Instagram.

В Усть-Каменогорске на улице Омарова столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser и "ВАЗ". Как сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО, в салоне "ВАЗ" остались зажаты водитель и пассажир автомобиля.

"По прибытии сотрудников ОСО ДЧС ВКО на место происшествия, с помощью гидравлических инструментов аккуратно извлекли двоих человек и передали сотрудникам скорой помощи", – рассказали в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959657-voditelya-i-passazhira-zazhalo-v-mashine-v-rezultate-dtp-v-ust-kamenogorske/