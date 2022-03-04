51-летнюю женщину сбили насмерть на дороге в Павлодаре

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В Павлодаре водитель сбил женщину, переходившую дорогу. Потерпевшую не удалось спасти, сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

ДТП произошло 3 марта в 18:50 в городе Павлодаре. Сообщается, что напротив АЗС по улице Малая объездная 50-летний водитель автомобиля Ssang Yong сбил женщину, переходившую дорогу в неустановленном месте.

51-летняя потерпевшая в результате ДТП получила серьезные травмы, от которых скончалась на месте.

По данным полиции, сейчас проводится проверка. Машина водителя была водворена на специализированную штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1959234-51-letnyuyu-zhenschinu-sbili-nasmert-na-doroge-v-pavlodare/