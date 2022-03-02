Два грузовика наехали на рабочих в СКО: двое погибли, трое ранены

Место происшествия. Фото: instagram.com/sko_kz

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое человек погибли и трое были ранены, произошло в Есильском районе Северо-Казахстанской области. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 28 февраля около 12 часов дня вблизи села Мальцево произошло столкновение "МАЗа" и Shacman с прицепами.

В результате был совершен наезд на сотрудников ТОО "Петропавл жолдары", производивших недалеко от населенного пункта снегоуборочные работы.

Двое мужчин 68 и 48 лет, жители села Явленка, от полученных травм скончались на месте происшествия, еще трое пострадавших доставлены в больницу.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ч.4 ст.345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958825-dva-gruzovika-naehali-na-rabochih-v-sko-dvoe-pogibli-troe-raneny/