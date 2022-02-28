Четыре человека пострадали в аварии с участием скорой в Алматы (фото, видео)
Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло на проспекте Райымбека в Алматы близ улицы Розыбакиева, передает Zakon.kz.
Картину произошедшего изданию помогли восстановить очевидцы.
По их словам, карета скорой помощи двигалась в восточном направлении по Раиымбека. Внезапно машина заскочила на бордюр, допустила наезд на дорожный знак, а потом снесла мачту дорожного освещения.
По информации издания, пострадали 4 человека - все они являются сотрудниками скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958372-chetyre-cheloveka-postradali-v-avarii-s-uchastiem-skoroy-v-almaty-foto-video/