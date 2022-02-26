Машину разорвало на части: два человека погибли в жуткой аварии в Павлодарской области (видео)

ДТП в Павлодарской области. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar

Авария произошла на трассе Павлодар – Аккулы. Столкнулись две легковушки. Сообщается, что в ДТП погибли два человека, оба – пассажиры "Лады", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

В сети появились кадры с места происшествия, на которых видны искореженные автомобили.

По информации полиции, авария произошла в 10 утра неподалеку от села Тлектес в районе Аккулы. Сообщается, что 44-летний водитель "ВАЗ 21015" не справился с управлением. Он вылетел на встречную полосу и врезался в Toyota Camry.

"В результате ДТП два пассажира автомашины "ВАЗ 21015" от полученных травм скончались на месте происшествия. 30-летний водитель автомашины Toyota Camry с переломами госпитализирован в больницу", – сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Стражи порядка уточнили, что по факту аварии начата проверка. При этом на кадрах с места происшествия видно, что машину марки "Лада" разорвало на две части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1958132-mashinu-razorvalo-na-chasti-dva-cheloveka-pogibli-v-zhutkoy-avarii-v-pavlodarskoy-oblasti-video/