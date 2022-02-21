Отец троих детей, сгоревших в салоне авто в Актобе, тоже скончался

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Актобе скончался 46-летний отец троих детей, сгоревших в салоне авто два дня назад, передает телеканал КТК.

Как рассказали медики, мужчина также получил серьезнейшие ожоги, однако за его жизнь все равно боролись до конца.

"Несмотря на проводимые противошоковые мероприятия, у пациента спустя восемь часов произошла остановка сердечной деятельности. Травма, несовместимая с жизнью" - сообщил заведующий отделением БСМП Актюбинской области Жакия Байзуллин.

Напомним, что шокирующая трагедия, унесшая жизни мужчины и троих детей, произошла два дня назад на участке "Южный обход".

По версии полиции, легковое авто во время движения по трассе начала обгонять впереди ехавшую машину и столкнулось лоб в лоб с грузовиком.

Авто отбросило в кювет, произошло возгорание. Трое детей в возрасте 13 лет, 15 лет и 1 год, находившиеся в салоне, погибли, находясь в салоне.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1957164-otets-troih-detey-sgorevshih-v-salone-avto-v-aktobe-tozhe-skonchalsya/