Один человек погиб, семеро пострадали в ДТП на трассе Уральск - Атырау

Фото с места ДТП: ДП ЗКО

Авария со смертельным исходом произошла на автодороге Уральск-Атырау. Один человек скончался по дороге в больницу, еще семь человек получили ранения, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Западно-Казахстанской области.

В полиции сообщили, что ДТП случилось сегодня, 20 февраля, примерно в 8.00 на 207-м километре автотрассы Уральск-Атырау.

"Водитель автомашины марки Toyota Alphard не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии 36-летний пассажир машины от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Двое пассажиров доставлены в Акжаикскую районную больницу", - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Фото с места ДТП: ДП ЗКО

В департаменте добавили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Назначен ряд экспертиз.

В управлении здравоохранения рассказали, что в результате ДТП пострадали семь человек.

"40-летний пассажир получил политравмы. У него диагностированы ушиб головного мозга, открытая черепно-мозговая травма, рваная рана затылочной области. Также у пострадавшего имеются закрытые переломы ребер, шейного отдела позвоночника. 35-летний пассажир получил ушиб коленного сустава. Остальные пострадавшие отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении Упрздрава.

Автодорога Уральск-Атырау считается одной из самых опасных на западе республики. В середине января на трассе лоб в лоб столкнулись "КамАЗ" и Toyota Camry. Легковая машина загорелась, погибли пять человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956990-odin-chelovek-pogib-semero-postradali-v-dtp-na-trasse-uralsk-atyrau/