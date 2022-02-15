Уснул за рулем: вынесен приговор таксисту из Алматы, по чьей вине погиб человек

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В октябре прошлого года произошло ДТП со смертельным исходом на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. Водитель машины уснул за рулем. Суд вынес приговор по этому делу, сообщается на .

Сообщается, что 6 октября 2021 года гражданин Ж. уснул за рулем своего автомобиля марки Kia, который находился в движении. Водитель ехал с пассажирами по автотрассе Алматы – Усть-Каменогорск.

В результате, машина столкнулась с задней частью автомобиля марки "ГАЗ", который ехал в попутном направлении. От удара пассажир Р. 1994 года рождения, находившийся на переднем сидении, скончался.

На странице Капшагайского суда поясняется, что в прокуратуре просили признать водителя иномарки виновным по ч. 3 ст. 345 УК РК "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека". Также, прокурор предлагал для подсудимого наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

Мать погибшего просила, помимо наказания в виде лишения свободы, взыскать с мужчины компенсацию за моральный вред в размере 25 млн тенге, материальный ущерб – в размере почти 2 млн тенге, и расходы на представительские услуги – 400 тыс. тенге.

Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном. Также он попросил применить акт об амнистии и освободить его от основного наказания.

По решению суда, гражданину Ж. было назначено наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев, с лишением водительских прав сроком на 5 лет. Тем не менее, согласно закону "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК", мужчина был освобожден от основного наказания в виде лишения свободы.

Такое решение суд вынес исходя из чистосердечного раскаяния подсудимого, которое считается смягчающим обстоятельством. Также, согласно уголовному кодексу, данный случай относится к преступлениям небольшой тяжести.

Сообщается также, что гражданский иск потерпевшей был удовлетворен частично, а приговор в законную силу пока не вступил.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1956121-usnul-za-rulem-vynesen-prigovor-taksistu-iz-almaty-po-chey-vine-pogib-chelovek/