Массовое ДТП произошло на трассе в Карагандинской области (видео)

Кадр из видео с места ДТП: instagram.com/astana_sergek

Массовое ДТП на трассе близ Темиртау сняли на видео очевидцы. В аварии пострадали семь машин.

Ролик с кадрами массового ДТП распространился в Сети. На кадрах видно, как на заснеженной трассе столкнулись легковые автомобили и грузовики.

Как пишет Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Карагандинской области, авария произошла сегодня днем.

Сообщается, что водитель грузовика DAF ехал в сторону Караганды. В один момент он не справился с управлением и врезался в стоящие на трассе автомобили (Toyota Camry, Volkswagen Vento, Renault Duster, Renault Logan, Volkswagen Polo и грузовик Volvo).

По информации издания, автомобили уже убрали с дороги. О пострадавших информация не поступала.

В официальном Instagram ДЧС региона сказано, что из-за непогоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках республиканских автодорог "Кызылорда - Павлодар", "Екатеринбург - Алматы" (Караганда - граница Акмолинской области, Караганда - Аксу-Аюлы и участок Северо-Восточного обхода Караганды).

Внимание, на видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955898-massovoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-karagandinskoy-oblasti-video/