Больше сотни ДТП произошло в Нур-Султане за сутки

Иллюстративное фото: ДП СКО

Столичные полицейские призывают быть осторожными на дорогах, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

114 ДТП произошло в столице за минувшие сутки, пострадал один человек, отметили стражи порядка.

"В связи с выпадением обильных осадков, коммунальными службами задействовано максимальное количество спецтехники, осуществляющих уборку улиц под сопровождением патрульных машин полиции", - добавили в пресс-службе.

Начальник управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков призвал водителей быть предельно внимательными, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал.

Водителей также попросили не оставлять личный транспорт на проезжей части и не создавать помеху уборочной технике.

По фактам парковки автомашин вдоль улиц, создающих помехи для механизированной уборки, в отношении водителей будут применяться административные меры, а также транспортные средства будут эвакуированы, предупредили в полиции.

Быть бдительными призвали и пешеходов.

Напомним, что синоптики прогнозировали выпадение осадков почти во всех регионах страны в выходные.

Также мы писали, что движение для грузовиков и автобусов ограничили на трассе Алматы-Усть-Каменогорск.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955867-bolshe-sotni-dtp-proizoshlo-v-nur-sultane-za-sutki/