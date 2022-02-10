Водитель погиб, женщина с ребенком пострадали в результате ДТП в Павлодарской области

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Ближе к вечеру 9 февраля на трассе в Павлодарской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом сообщается на официальной странице регионального Департамента полиции в Instagram.

По данным правоохранителей, трагедия произошла примерно в 17:05.

Указывается, что 28-летний водитель авто марки Тоyоtа Aristo в момент аварии двигался на 123-124 километре трассы "Павлодар-Кызылорда" Отмечается, что место происшествия находится недалеко от выезда из Экибастуза.

Согласно текущей версии, водитель потерял управление транспортом и въехал в разделительный отбойник.

Как сообщил первый замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров, в результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.

Пассажирка 2000 года рождения и ребенок 2020 года рождения с травмами были доставлены в ближайшую больницу.

В полиции отметили, что по данному факту проводится проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1955597-voditel-pogib-zhenschina-s-rebenkom-postradali-v-rezultate-dtp-v-pavlodarskoy-oblasti/