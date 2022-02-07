"В авто ехали супруги и трое детей": водитель спровоцировал серьезное ДТП под Алматы (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/krisp_almaty

Недалеко от южной столицы водитель Mercedes-Benz допустил столкновение с двумя машинами. В аварии пострадали шесть человек, среди них трое детей. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места дорожно-транспортного происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показаны две машины с техническими повреждениями. Автор указывает на водителя Mercedes-Benz.

"Трасса в сторону Табагана. За рулем Mercedes - пьяный человек, он ехал по "встречке" и ударил две машины. Одна из них, Toyota Estima, не очень сильно повреждена. Зацепил одним колесом. Затем наехал на Subaru Legacy, в которой находились муж, жена и трое детей. Все в реанимации, кроме одного ребенка", - указывается в посте.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 6 февраля в Талгарском районе.

"Mercedes-Benz управлял 69-летний мужчина, который двигался в северном направлении по автодороге Алматы-Табаган и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Toyota и Subaru.

В ДТП пострадали шесть человек, среди них сам виновник аварии, который был госпитализирован в больницу Алматы. Также с различными травмами в ЦРБ Талгарского района были доставлены 40-летний водитель Subaru и четверо его пассажиров, трое из которых - дети", - сообщили в ведомстве.

Расследование проводится по ст.345 УК РК. В отношении водителя Mercedes назначена химико-токсикологическая экспертиза для установления факта употребления алкоголя.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954977-v-avto-ehali-suprugi-i-troe-detey-voditel-sprovotsiroval-sereznoe-dtp-pod-almaty-video/