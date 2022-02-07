ДТП с участием такси произошло в Алматы: 4 человека пострадали (фото)

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

Вчера, 6 февраля, в южной столице произошло ДТП с участием такси. В результате аварии травмы получили четыре человека.

Как пишет Sputnik Казахстан, ссылаясь на слова очевидцев, автоледи за рулем такси Hyundai Sonata двигалась по центральной улице в Жетысуском районе. Напротив "Первомайской нефтебазы" она совершала разворот.

В это же время в попутном направлении двигалась автомашина "ВАЗ-2114", водитель которой увидел маневр и попытался избежать, нажав на тормоз. Но машины все равно столкнулись - по данным издания, "ВАЗ-2114" на полном ходу врезался в Hyundai Sonata.

От сильного удара машину развернуло, автомобили "отлетели" на несколько метров вперед.

Фото с места ДТП: Sputnik / Стрингер

В результате аварии пострадали четыре человека - автоледи за рулем такси и три пассажира "ВАЗ-2114". Госпитализация понадобилась только троим - водитель Hyundai после осмотра медиками от госпитализации отказалась.

На месте работают сотрудники дорожной полиции для более детального выяснения всех обстоятельств ДТП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954833-dtp-s-uchastiem-taksi-proizoshlo-v-almaty-4-cheloveka-postradali-foto/