"Разорвало на части": один погиб, трое пострадали в страшном ДТП в Алматинской области (видео)

Фото с места ДТП: Telegram-канал "Солнечная Алмата // KZ"

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в Илийском районе Алматинской области - в результате ДТП легковушку буквально разорвало на части. В аварии, которая, как оказалось, произошла еще 11 января, погиб один человек, еще трое получили ранения.

Жуткие кадры с места ДТП появились в социальных сетях. На опубликованных роликах видно, что человеку буквально смяло голову от удара. Можно разглядеть также разбросанные части иномарки.

"Galant разорвало на части. Вон задняя часть, голову перевернуло. Три трупа. Одна часть вон там за мостом. Водитель был в алкогольном опьянении", - написал автор поста.

Однако в департаменте полиции Алматинской области изданию Sputnik Казахстан сообщили, что информация о количестве погибших неверная.

По данным правоохранителей, авария, о которой сейчас пишут в соцсетях, произошла еще 11 января на 46-м километре автодороги Междуреченск - Чапаево. Столкнулись Mitsubishi Galant и грузовик.

Как установили компетентные органы, 41-летний водитель автомашины Mitsubishi Galant не справился с рулевым управлением и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с "КамАЗом".

49-летний пассажир легковушки погиб на месте. Оба водителя и два пассажира были доставлены в больницу с множественными травмами, пишет издание.

По данному факту начато расследование, назначены экспертизы, ведутся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954695-razorvalo-na-chasti-odin-pogib-troe-postradali-v-strashnom-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/