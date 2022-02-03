Разыскиваемого за совершение ДТП в Москве задержали в Павлодарской области

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В Павлодарской области задержали мужчину, который больше года скрывался после совершения ДТП в Москве, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В Иртышском районе оперативники задержали 39-летнего мужчину, разыскиваемого московскими полицейскими.

Установлено, что в 2020 году он поехал на заработки в столицу России, а в 2021 году совершил ДТП, в котором пострадали люди. Искали подозреваемого больше года.

Сейчас отправлено уведомление в Москву инициатору розыска.

В полиции отметили, что с начала года на территории Павлодарской области задержаны 9 преступников, установлено местонахождение 10 без вести пропавших лиц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954417-razyskivaemogo-za-sovershenie-dtp-v-moskve-zaderzhali-v-pavlodarskoy-oblasti/