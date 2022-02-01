Расстроенный из-за ссоры с девушкой водитель BMW попал в ДТП в Акмолинской области

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Ссора с девушкой привела к аварии в Бурабайском районе. 25-летний парень на BMW возле одного из санаториев врезался в камень, который в народе называют "Поцелуй меня". ДТП прокомментировали в департаменте полиции Акмолинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам родственников молодого человека, в тот вечер он поссорился с любимой и, вероятно, был в расстроенных чувствах. В результате чего произошло ДТП. К счастью, 25-летний мужчина остался жив.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что авария произошла вечером 30 января на 17 км трассы в направлении поселка Бурабай.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Водитель BMW не справился с рулевым управлением и врезался в камень на дороге.

Место происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

С места происшествия житель Щучинска попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, рваной раной предплечья, вывихом локтевого сустава.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954094-rasstroennyy-iz-za-ssory-s-devushkoy-voditel-bmw-popal-v-dtp-v-akmolinskoy-oblasti/