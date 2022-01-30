Женщину зажало в машине в результате аварии в Семее (фото)

Фото с места ДТП: ДЧС ВКО

Пассажирка оказалась зажатой в салоне авто в результате ДТП в Семее, сообщается в официальном Instagram ДЧС ВКО.

Авария произошла сегодня на пересечении улиц Селевина и Бозтаева. Столкнулись автомобили Hyundai и Toyotа. На место событий прибыли спасатели, чтобы извлечь зажатую пассажирку из салона авто.

При помощи гидравлического оборудования они извлекли пострадавшую.

Женщину 1971 года рождения передали врачам скорой помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953692-zhenschinu-zazhalo-v-mashine-v-rezultate-avarii-v-semee-foto/