Два ребенка и трое взрослых погибли в ДТП в Атырауской области

Иллюстративное фото: ДП СКО

Сегодня, 28 января, в Атырауской области случилось страшное ДТП, унесшее жизни пятерых человек, двое из которых - несовершеннолетние, передает Zakon.kz.

Авария случилась примерно в 16:00 на 71-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию Департамента полиции Атырауской области, на дороге столкнулись грузовик MAN, зарегистрированный в Республике Узбекистан, и автомобиль Toyota Camry, принадлежащий жителю Алматинской области.

"В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля Toyota Camry, двое из них – несовершеннолетние, скончались на месте. Полицейские проводят расследование на месте происшествия", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

Напомним, две недели назад здесь же, на трассе Кульсары - Бейнеу, в результате столкновения двух авто погибли пять человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953582-dva-rebenka-i-troe-vzroslyh-pogibli-v-dtp-v-atyrauskoy-oblasti/