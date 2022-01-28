Автомобиль опрокинулся на крышу в результате ДТП в Нур-Султане

Перевернутый автомобиль. Фото: пресс-служба ДП города Нур-Султан

В столице пьяный водитель врезался в дорожный знак. Автомобиль опрокинулся на крышу, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

ДТП произошло 28 января в 05:29 утра. По сообщению полицейских, 29-летний водитель автомобиля марки Honda находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранним утром он ехал по улице Карасай батыра в сторону улицы Буланты и, не справившись с управлением, наехал на дорожный знак. От сильного удара машина перевернулась на крышу.

Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. После осмотра врачей его отпустили.

Сейчас сотрудники полиции проводят дознание по данному делу. Поврежденный автомобиль на данный момент отвезен на коммунальную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953466-avtomobil-oprokinulsya-na-kryshu-v-rezultate-dtp-v-nur-sultane/