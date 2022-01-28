Момент наезда автобуса на ребенка попал на видео в Уральске

Кадр из видео: instagram/policebqo

Девятилетний ребенок оказался сбит автобусом марки ПАЗ. Водитель не успел остановиться и допустил наезд на несовершеннолетнего, об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте пресс-службы ДП Западно-Казахстанской области.

ДТП произошло 27 января около восьми вечера. На пешеходном переходе по улице Молдагуловой, напротив магазина "Анвар", несовершеннолетний ребенок 2013 года рождения перебегал дорогу на красный свет.

Ехавший в это время 41-летний водитель не успел затормозить и наехал на ребенка. На видео, опубликованном пресс-службой ДП ЗКО, видно, как ребенок отлетел вперед на небольшое расстояние и упал на дорогу.

Прибывшая на место происшествия скорая помощь госпитализировала пострадавшего.

После установления всех деталей и степени тяжести причиненного вреда здоровью будет определена ответственность участников ДТП, отметили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953402-moment-naezda-avtobusa-na-rebenka-popal-na-video-v-uralske/