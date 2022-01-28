Снес трубу и бетонный столб: смертельное ДТП произошло в Алматы (фото)

Фото с места ДТП: zakon.kz

ДТП со смертельным исходом случилось в Алматы - в результате столкновения авто со столбом погиб водитель, пассажир - в тяжелом состоянии, передает Zakon.kz.

Авария случилась на проспекте Райымбека, не доезжая до улицы Ахрименко.

Как пишет издание, водитель Mitsubishi Galant ехал по проспекту в восточном направлении. По невыясненным пока причинам автомобиль съехал с дороги на тротуар, снес столбы дорожного освещения, газовую трубу и бетонный столб ЛЭП.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Весь удар пришелся на водительское место - находившийся за рулем мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи. Пассажира авто госпитализировали.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Фото с места ДТП: zakon.kz

Фото с места ДТП: zakon.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1953386-snes-trubu-i-betonnyy-stolb-smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-almaty-foto/