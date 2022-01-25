Последствия смертельного ДТП возле мусорного полигона под Алматы сняли на видео

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_brothers

Под Алматы произошло столкновение двух грузовиков. В аварии получили травмы пять человек, среди которых 4-летний ребенок. Один из пострадавших скончался. ДТП прокомментировали в департаменте полиции Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях. На кадрах показаны две большегрузные машины с сильными техническими повреждениями.

Один из грузовиков опрокинут, у другого практически смята кабина. В посте указывается, что столкновение произошло на одном из мусорных полигонов близ Алматы.

В департаменте полиции региона сообщили, что авария случилась 24 января на территории Карасайского района.

"ДТП с участием "КамАЗа" и Shacman произошло у мусорного полигона на автодороге близ села Айтей. Установлено, что 37-летний водитель "КамАЗа", не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Shacman.

В аварии пострадали пять человек - оба водителя и трое пассажиров. Все были госпитализированы в больницу Каскелена", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Как выяснилось, среди госпитализированных 42-летняя женщина и 4-летний ребенок. Расследование было начато по ст.345 ч.2 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В управлении здравоохранения Алматинской области рассказали о пострадавших.

"Из пятерых пострадавших трое находятся в реанимационном отделении. Один пациент скончался, еще один лежит в травматологии", - сообщила пресс-секретарь ведомства Ляйлим Аубакирова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952825-posledstviya-smertelnogo-dtp-vozle-musornogo-poligona-pod-almaty-snyali-na-video/