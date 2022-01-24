Внедорожник упал с моста в Алматинской области: водитель погиб (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: соцсети

В Алматинской области внедорожник упал с моста через реку Лепсы. Водитель Lexus скончался на месте происшествия. ДТП прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места аварии распространяются в соцсетях. На кадрах показан внедорожник Lexus с серьезными техническими повреждениями. Указывается, что ДТП произошло на границе Сарканского и Алакольского районов.

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что авария произошла 23 января на 466 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск.

"ДТП произошло в Сарканском районе. 43-летний водитель Lexus 570, двигаясь в северном направлении по автодороге Алматы - Усть-Каменогорск, на 466 км не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание с моста через реку Лепсы. В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту назначены экспертизы. Досудебное расследование проводится по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952627-vnedorozhnik-upal-s-mosta-v-almatinskoy-oblasti-voditel-pogib-video/