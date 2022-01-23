Lexus врезался в столб в Актау: пострадал пассажир (видео)

ДТП в Актау. Кадр из видео: lada.kz

В пятницу, 21 января, поздним вечером в Актау случилось ДТП - иномарка врезалась в столб. Пострадал один человек.

Об аварии, произошедшей между 28 и 28А микрорайонами, сообщает издание Lada.kz, ссылаясь на информацию от департамента полиции.

Как оказалось, водитель Lexus GS300 не справился с рулевым управлением и врезался в столб уличного освещения.

В результате столкновения пострадал 24-летний пассажир. Он был доставлен в Мангистаускую областную больницу.

Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952534-lexus-vrezalsya-v-stolb-v-aktau-postradal-passazhir-video/