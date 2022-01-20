Более 35 машин столкнулись на скоростной трассе в Чехии (фото, видео)

Кадр из видео с места событий: twitter.com/PolicieCZ

22 легковых и 14 грузовых машин попали в аварию на скоростной магистрали Пльзень-Прага в Чехии.

В результате произошедшего ДТП пострадали 4 человека, с помощью вертолета их доставили в медучреждения, пишет РИА Новости.

Подробности массовой аварии озвучила представитель управления пожарной охраны Тереза Флигерова.

"На 33-м километре магистрали Пльзень-Прага произошло столкновение 22 легковых и 14 грузовых машин, ранения легкой и средней тяжести получили четыре человека, которые вертолетом доставлены в больницы Праги. Медики не исключают возможность травм у других людей. Пожарные контролируют ситуацию в связи с возможным воспламенением вылившегося горючего". - сообщила она.

После произошедшего ДТП движение по магистрали в сторону чешской столицы перекрыли полностью.

Специалисты предполагают, что массовая авария могла произойти в связи с обледенением дороги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952223-bolee-35-mashin-stolknulis-na-skorostnoy-trasse-v-chehii-foto-video/