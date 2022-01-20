Массовое ДТП с участием 5 авто произошло в Караганде (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/sergek_karaganda

В Караганде 28-летний водитель Lada спровоцировал ДТП с участием еще четырех автомобилей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Авария с участием пяти автомобилей произошла на выезде из Майкудука. В результате ДТП в медучреждение госпитализирован 28-летний водитель Lada. Видео с места происшествия распространяется в социальных сетях.

В пресс-службе ДП Карагандинской области рассказали подробности аварии.

"По предварительным данным, водитель Lada, не соблюдая дистанцию, допустил столкновение с попутно двигавшейся автомашиной Chevrolet. После этого автомобиль по инерции занесло на полосу встречного движения, где Lada столкнулась с еще тремя авто", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Данный факт зарегистрирован в полиции, по нему назначены экспертизы. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Жезказгане возле акимата насмерть сбили 60-летнего мужчину. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места аварии. Однако вскоре его задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952211-massovoe-dtp-s-uchastiem-5-avto-proizoshlo-v-karagande-video/