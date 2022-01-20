Сбившую насмерть мать и ребенка женщину на Land Cruiser осудили в Актау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Актауском городском суде огласили приговор женщине, которая 20 декабря 2021 года на Toyota Land Cruiser Prado насмерть сбила 28-летнюю мать и ее 5-летнюю дочь, передает Lada.kz.

Дело было рассмотрено в открытом судебном заседании. Участниками процесса стали государственный обвинитель, представитель потерпевшей стороны, подсудимая и ее адвокат.

Женщину судили по ч.4 ст.345-1 УК РК (Нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Установлено, что в момент аварии автоледи была нетрезвой.

Защитник и подсудимая просили суд учесть смягчающие обстоятельства и назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Были учтены полное признание вины, раскаяние и положительная характеристика с места жительства. Кроме того, водитель воспитывает несовершеннолетних детей.

В итоге суд назначил автоледи 5 лет колонии. Также она пожизненно лишена права управления транспортными средствами.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, 20 декабря Toyota Land Cruiser сбил женщину с ребенком. 28-летняя мать погибла на месте происшествия, а ее 5-летняя дочь была доставлена в больницу, однако позже скончалась. Подозреваемую арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1952130-sbivshuyu-nasmert-mat-i-rebenka-zhenschinu-na-land-cruiser-osudili-v-aktau/