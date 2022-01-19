Пассажир авто погиб в ДТП в Актюбинской области

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16 января в Актюбинской области из-за гололеда на дороге столкнулись два автомобиля. Один из пассажиров скончался.

В ДТП столкнулись два автомобиля на трассе между поселком Карабутак и городом Хромтау, сообщает МИА Казинформ. 22-летний водитель автомобиля марки Lada Vesta не справился с управлением на обледенелой дороге и допустил занос транспортного средства. Из-за этого машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Priora.

Как сообщает ДП Актюбинской области, в результате ДТП пассажир автомашины Lada Priora погиб, а второй пострадавший на данный момент находится в хирургическом отделении в ЦРБ города Хромтау.

По этому делу начали досудебное расследование по статье 345 части 2 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В Департаменте полиции также напомнили, что несоблюдение правил дорожного движения является самой распространенной причиной ДТП. Тем не менее, существует множество других, в том числе и погодных, факторов. Потому водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951861-passazhir-avto-pogib-v-dtp-v-aktyubinskoy-oblasti/