Две машины переехали пешехода в Алматинской области

Место происшествия. Фото: polisia.kz

В Алматинской области пешехода переехали дважды на разных машинах. ДТП со смертельным исходом произошло утром 15 января, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Смертельная авария произошла на 42 км автодороги Алматы-Кокпек-Коктал.

Установлено, что 45-летний житель Нур-Султана приехал в гости к матери в село Жамбыл. Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, где его сбила машина Mitsubishi Carisma. Ею управлял 29-летний житель Талгара.

Место происшествия. Фото: polisia.kz

После наезда транспортное средство и пешехода отбросило на встречную полосу. Здесь мужчину переехал "ВАЗ-2114" под управлением 31-летнего жителя Енбекшиказахского района.

Пешеход скончался на месте происшествия.

По словам матери погибшего, она не знает, как ее сын оказался в Енбекшиказахском районе. Ночью он ушел куда-то по своим делам и пропал.

Факт зарегистрировали по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951782-dve-mashiny-pereehali-peshehoda-v-almatinskoy-oblasti/