Больше недели не замечали разрушенный пьяным водителем памятник в Павлодаре

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Аким Павлодара Асаин Байханов в Instagram опубликовал фото с разрушенным памятником соледобытчикам. Выяснилось, что монумент повредили больше недели назад, но все это время внимания никто не обращал, передает корреспондент NUR.KZ.

Памятник соледобытчикам в Павлодаре установлен в районе речного вокзала. В условиях карантинных ограничений людей здесь ходит мало. Разрушенный монумент заметил 17 января аким города Асаин Байханов.

Место происшествия. Фото: instagram.com/asaiyn.baikhan

Оказалось, что поврежден памятник был в ночь на 7 января в период действия режима чрезвычайного положения.

Местная жительница рассказала, что видела из окна карету скорой помощи и полицию. Автомобиль съехал с дороги и пролетел до середины сквера, где установлен монумент.

В полиции, проверив сводки, подтвердили, что факт ДТП действительно был.

"7 января в 02.50 часов 46-летний водитель, управляя автомашиной Mercedes, на речном вокзале совершил наезд на каменный памятник. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина доставлен в больницу. Автомашина водворена на штрафную стоянку. По данному факту в отношении водителя возбуждено административное производство", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Между тем в городском акимате уточнили, что мужчина за рулем был в нетрезвом состоянии. Восстановлением памятника коммунальные службы займутся в ближайшее время.

Место происшествия. Фото: NUR.KZ

Сам Асаин Байханов на своей странице в Instagram также прокомментировал ситуацию.

"Минувшей ночью в городе был выявлен факт повреждения памятника соледобытчикам, что возле речного вокзала. Сотрудниками отдела ЖКХ произведен осмотр, на место были приглашены сотрудники управления полиции, были зафиксированы факты внешнего воздействия, разбита керамическая плитка и нарушено благоустройство прилегающей территории", - отметил аким Павлодара.

Он также добавил, что восстановительные работы проведут в ближайшее время.

Отметим, что памятник соледобытчикам в Павлодаре открыли в октябре 2018 года. На его возведение потратили 5 миллионов тенге спонсорских средств. После ДТП поврежденной оказалась лицевая часть, состоящая в основном из керамогранитных плит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951764-bolshe-nedeli-ne-zamechali-razrushennyy-pyanym-voditelem-pamyatnik-v-pavlodare/