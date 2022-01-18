Два человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

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Два человека погибли в результате ДТП в Павлодарской области. Подробности аварии озвучиваются на официальной странице департамента полиции региона в Instagram.

По данным ведомства, 18 января около 12.14 часов на 505 км автодороги Омск-Майкапчагай произошло столкновение автомобилей Volkswagen и "Нива".

На месте происшествия скончались 51-летний водитель немецкой машины и 57-летняя пассажирка.

31-летний водитель и 24-летняя пассажирка "Нивы" с различными травмами госпитализированы в больницу.

Сейчас проводится проверка. Автомашины водворены на спецстоянку.

Напомним, сегодня, 18 января, также прошло смертельное ДТП с участием скорой помощи в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951752-dva-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/