Восемь человек погибли в аварии на трассе в Кызылординской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Смертельная авария произошла накануне на трассе “Шымкент – Самара” в Кызылординской области, погибли 8 человек, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Аралкум Аральского района.

Стражи порядка сообщили, что ДТП унесло жизни 8 человек. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Назначены соответствующие судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Кроме того, комендатура Кызылординской области просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий в регионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1951351-vosem-chelovek-pogibli-v-avarii-na-trasse-v-kyzylordinskoy-oblasti/